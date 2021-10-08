Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке ГП Турции, Шумахер обошёл Мазепина

В Стамбуле завершилась вторая свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас.



Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин показал 20-е время. У его партнёра по команде Мика Шумахера 19-й результат.

Гран-при Турции. Вторая тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,804

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,166

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,410

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,569

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,635

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,721

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,856

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,868

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,952

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,992

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,078

12. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,099

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,216

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,256

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,339

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,425

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,503

18. Джордж Расселл («Уильямс») +1,554

19. Мик Шумахер («Хаас») +1,676

20. Никита Мазепин «(Хаас») +1,894.