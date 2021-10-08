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Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке ГП Турции, Шумахер обошёл Мазепина

Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке ГП Турции, Шумахер обошёл Мазепина
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В Стамбуле завершилась вторая свободная практика Гран-при Турции. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас.

Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин показал 20-е время. У его партнёра по команде Мика Шумахера 19-й результат.

Гран-при Турции. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,804
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,166
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,410
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,569
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,635
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,721
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,856
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,868
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,952
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,992
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,078
12. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,099
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,216
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,256
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,339
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,425
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,503
18. Джордж Расселл («Уильямс») +1,554
19. Мик Шумахер («Хаас») +1,676
20. Никита Мазепин «(Хаас») +1,894.

Формула-1 2021. Этап 16, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Свободная практика 2
08 октября 2021, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:23.804
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.166
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.410
Комментарии
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