У «Мерседеса» первые два места в квалификации Гран-при Турции, Мазепин — последний

Лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции. Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер, показал 14-й результат.
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326
6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477
7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706
8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305
10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368
Не прошли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.
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