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Алонсо избежал штрафа за игнорирование двойных жёлтых флагов

Алонсо избежал штрафа за игнорирование двойных жёлтых флагов
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо избежал штрафа по итогам квалификации Гран-при Турции, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, Алонсо был вызван к стюардам после окончания квалификации Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов в начале сессии.

Выслушав пилота и проверив данные телеметрии, стюарды пришли к выводу, что Алонсо достаточно замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов, поскольку его следующий быстрый круг был на 3,5 секунды быстрее.

По итогам квалификации Алонсо показал шестой результат, однако должен стартовать пятым из-за штрафа Льюиса Хэмилтона за замену мотора.

Напомним, Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции. Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 14-й результат.

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