Марко выразил надежду, что Алонсо сыграет на стороне «Ред Булл», помешав Хэмилтону
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не сумеет быстро прорваться после старта с 11-го места в гонке Гран-при Турции Формулы-1. Хэмилтон завоевал в квалификации поул-позишен, однако потеряет десять позиций на стартовой решётке из-за штрафа за получение уже четвёртого в сезоне мотора.
«Темп «Мерседеса» был здесь очень достойным, но посмотрим, какой окажется погода. Пока прогнозы погоды всё время оказывались неверными. Впереди Льюиса есть сильные парни: Гасли, Леклер, Алонсо. Алонсо — не большой поклонник Хэмилтона — мы видели это в Будапеште. Надеюсь, Льюис не приблизится к нам слишком быстро», — приводит слова Марко Racingnews365.
Новость по темеАлонсо избежал штрафа за игнорирование двойных жёлтых флагов
Комментарии
- 9 октября 2021
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
19:00
-
18:18
-
17:44
-
17:29
-
16:46
-
16:32
-
16:21
-
16:03
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
11:38
-
10:58
-
10:02
-
09:00
-
00:40
- 8 октября 2021
-
23:53
-
23:00
-
21:47
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
18:05
-
17:28
-
17:18
-
16:07
-
15:54
-
15:05
Партнерский контент