Норрис: Хэмилтон пройдёт меня за пару кругов, я не мечтатель

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, ставший восьмым в квалификации Гран-при Турции и стартующий седьмым с учётом штрафа Льюиса Хэмилтона, высказал мнение, что пилот «Мерседеса» очень быстро его опередит.



«Вероятно, мы в любом случае недолго будем впереди Льюиса. Он пройдёт меня за пару кругов. Я просто реалист. Я не буду говорить, что намерен победить его, потому что такого плана нет. Я не мечтатель.



В целом сложный день. Мы просто были недостаточно быстры. Особо нечего сказать. Вчера думал, что у нас в запасе есть чуть больше скорости. Управлять машиной было нелегко, но мы внесли некоторые изменения, которые, как мы думали, оказались бы хороши для машины. Но похоже, что остальным удалось найти больше скорости, чем нам. Думаю, восьмое место — лучшее, чего я мог сегодня добиться», — приводит слова Норриса PlanetF1.

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