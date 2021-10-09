Вольф сомневается, что Хэмилтон легко прорвётся вперёд с 11-го места

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от гонки Гран-при Турции.



«Большой позитив сегодняшнего дня в том, что машина очень быстра и Валттери стартует с поул-позишен. Но негатив в том, что мы могли бы занять весь первый ряд. Льюису будет нелегко добиться прогресса, ведь все машины впереди него, кроме Цуноды, стартуют на «медиуме», а вчера на длинных сериях мы могли видеть, как сложно здесь ехать за соперником.



Однако Льюис раз за разом демонстрировал феноменальные прорывы, и в такой ситуации вы не хотели бы увидеть за рулём кого-то другого. Стратегия сыграет большую роль, и мы будем готовы поддержать его. Валттери был силён весь уик-энд, и у него завтра будет отличная возможность. Очевидно, он хочет победить, и это тоже поможет Льюису», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Новость по теме Норрис: Хэмилтон пройдёт меня за пару кругов, я не мечтатель