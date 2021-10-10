Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Турции: Ферстаппен снова обошёл Хэмилтона

После гонки Гран-при Турции Формулы-1 в личном зачёте вновь сменился лидер: Макс Ферстаппен обошёл Льюиса Хэмилтона и теперь опережает пилота «Мерседеса» на шесть очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 262.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 256.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 176
4. Ландо Норрис («Макларен») – 145
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 135
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 116.5
7. Шарль Леклер («Феррари») – 116
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 95
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 433.5 очка
2. «Ред Булл» – 397.5
3. «Макларен» – 240
4. «Феррари» – 232.5
5. «Альпин» – 104
6. «Альфа Таури» – 92
7. «Астон Мартин» – 61
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 7
10. «Хаас» – 0.
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