Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Турции: Ферстаппен снова обошёл Хэмилтона

После гонки Гран-при Турции Формулы-1 в личном зачёте вновь сменился лидер: Макс Ферстаппен обошёл Льюиса Хэмилтона и теперь опережает пилота «Мерседеса» на шесть очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 262.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 256.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 176

4. Ландо Норрис («Макларен») – 145

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 135

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 116.5

7. Шарль Леклер («Феррари») – 116

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 95

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 35

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 18

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 433.5 очка

2. «Ред Булл» – 397.5

3. «Макларен» – 240

4. «Феррари» – 232.5

5. «Альпин» – 104

6. «Альфа Таури» – 92

7. «Астон Мартин» – 61

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 7

10. «Хаас» – 0.