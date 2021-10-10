Смаль и Бедрин поднялись на подиум на этапе итальянской Формулы-4 в Муджелло

Автодром «Муджелло» принимал предпоследний этап сезона-2021 итальянской Формулы-4. Первую гонку не без труда выиграл Джошуа Дюрксен из BWT Mücke Motorsport. Обладатель поула удержался впереди на старте, но в одном из поворотов его колеса коснулся Леонардо Форнароли. Итальянец лишился переднего антикрыла и выбыл из борьбы, а судьи выпустили автомобиль безопасности — позади столкнулись Самир Бен и Хамда Аль-Кубаиси. После рестарта лидеру пришлось выдержать прессинг Джошуа Дюфека и Себастьяна Монтойи, но это не помешало парагвайцу оформить первую в сезоне-2021 победу.



Лидер чемпионата Оливер Бирман тоже участвовал в борьбе за подиум, но на последних кругах стал терять темп и попал под прессинг партнёра по команде Van Amersfoort Racing Никиты Бедрина. Россиянин не стал рисковать результатом команды и финишировал вслед за товарищем на пятой позиции. Замкнул шестёрку сильнейших другой россиянин — Кирилл Смаль. Ну а главный преследователь Бирмана в чемпионате — Тим Трамнитц — финишировал седьмым.



Во втором заезде первую в сезоне победу завоевал Дюфек, отыгравшись таким образом за досадное второе место в первой гонке. Джошуа и в этот раз рисковал остаться вторым, но под финиш опередил Себастьяна Монтойю, подвинув колумбийца на строчку ниже. Замкнул же тройку призёров Кирилл Смаль, а Никита Бедрин финишировал шестым.



Тим Трамнитц занял пятое место и отыграл четыре очка у Оливера Бирмана — британец был лишь седьмым, но всё-таки сохранил призрачные шансы на чемпионство вплоть до заключительного заезда. Но подняться в нём выше девятой позиции Трамнитц не смог — Бирман, финишировав 10-м, сохранил достаточный отрыв, чтобы гарантировать себе чемпионство, независимо от результатов финального уик-энда.



Победу — уже вторую по ходу этапа — завоевал Дюрксен, вторым финишировал Форнароли, которому, как и Трамнитцу, остаётся бороться лишь за второе место, ну а третьим стал Никита Бедрин — для российского гонщика это уже четвёртый подиум в итальянской Формуле-4. Кроме того, Бедрин одержал три победы в зачёте новичков и перед финалом сезона лидирует в турнирной таблице. Финальный этап итальянской Формулы-4 пройдёт 30-31 октября на Национальном автодроме Монцы.



Итальянская Формула-4. Общий зачёт (топ-10)

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 281 очко

2. Тим Трамнитц (US Racing) — 202

3. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 179

4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 166

5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 164

6. Джошуа Дюрксен (BWT Mücke Motorsport) — 146

7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 138

8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 102

9. Конрад Лаурсен (Prema Powerteam) — 50

10. Владислав Ломко (US Racing) — 37.