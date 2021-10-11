Окон рассказал, почему решил проехать всю гонку без пит-стопа и как близок был к проколу

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал собственное решение проехать всю гонку Гран-при Турции на одном комплекте промежуточных шин.



«Когда я сражался с Себом, то мы немного спорили по радио, стоит ли остановиться или ехать дальше. В тот момент у меня был очень хороший темп, шины были в хорошей форме, и я подумал, что нужно просто продолжать, что мы попробуем рискнуть и извлечь из этого выгоду. В итоге мы получили маленькую награду в виде одного очка.



В конце мы переживали, продержатся ли передние колёса, ведь они были довольно сильно повреждены: можно было видеть корд снаружи. Думаю, ещё круг — и я бы получил прокол, а ещё пара поворотов — и меня бы прошёл Джовинацци. На последнем круге я старался избегать бордюров, чтобы не повредить передние колёса ещё сильнее. Я проехал на семь секунд медленнее Джовинацци.



Но я всю гонку думал, что мы должны попробовать такой вариант, ведь у нас были хорошие сведения с прошлого года. Да, покрытие сильно изменилось, подсохло к концу гонки сильнее, чем год назад, но условия всё равно были похожими. В прошлом году я проехал всю гонку на одном комплекте: у меня был инцидент на первом круге, а затем я проехал 57 кругов или вроде того. Так что в этом году я подумал: давайте сделаем что-то похожее и посмотрим, сработает ли», — приводит слова Окона RaceFans.