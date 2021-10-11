Рудницкий: песок — как вода, много народу копало

Штурман Анвара Эргашева Андрей Рудницкий рассказал, как для их экипажа сложился второй этап Ралли Марокко. Эргашев и Рудницкий заняли девятое место в своей категории и поднялись на шестое место в генеральной классификации зачёта Т3.



«День, как день. Мерзуга, два часа дня, песок — как вода, много народу копало. У нас опять начал греться двигатель, терять мощность, приходилось искать длинные варианты захода на дюны — на этом потеряли время. Наконец и мы поменяли колесо, пробитое на спецучастке где-то на 219-м километре. Классический спецучасток для Марокко. Было всё в таком же наборе — пески, камни, сухие русла, колотун по подвеске и всему, верблюжья колючка.



Пилоту нравятся спецучастки, на которых мы выигрываем — в субботу на песке хорошо проехали, ему очень нравился песок. В воскресенье машина грелась, и я думаю, уже не нравится. Сложно сказать. Очень интересно ехать по солончаку 40 километров прямо со скоростью 130 км/ч — думать не надо, главное, прицелиться поточнее. Видели много народа в песке, мы их объезжали, после песка они нас объезжали, потом кто-то стоял — всё время был такой междусобойчик. Стояли все подряд, в большей степени T1. Марокко — всегда весело», — приводит слова Рудницкого телеграм-канал Cross-Country Rally.

Павел Лебедев остался на третьем месте в генеральной классификации категории Т3. Татьяна Сычева, выступающая в категории Open на Can-Am Maverick, как и большинство участников, вынуждена была сойти на дорожную секцию при наступлении темноты. Экипаж смог добраться до бивуака только в два часа ночи.