Сычёва: разбилось много мотоциклистов, и на трассе не было достаточного числа вертолётов

Российская гонщица Татьяна Сычёва, выступающая в категории Open SSV, подвела итоги третьего этапа Ралли Марокко, рассказав, что из-за обилия инцидентов на трассе организаторам пришлось сократить спецучасток, так как медицинские вертолёты были заняты эвакуацией пострадавших мотогонщиков и не могли контролировать безопасность продолжающих борьбу участников. Сычёва занимает в своей категории восьмую позицию.



«Спецучасток прошёл хорошо и очень гладко, без всяких проблем, что очень удачно, так как ночь была практически бессонной, ведь накануне мы финишировали только в два часа ночи. Дюн было мало, больших дюн не было, вначале я погорячилась немного со скоростью и пробила колесо в камнях, но больше никаких проблем не было. Ездить по камням я не боюсь, и это сыграло со мной злую шутку: в результате и диск, и покрышка — всё в хлам. Колесо у нас меняет штурман, меня не подпускает, говорит, что я только мешать буду.



Трасса в Марокко мне нравится, здесь очень красиво, совершенно не похоже на те трассы, где я раньше была. Песок здесь отличается от того, что у нас в Астрахани и в Казахстане, да и дюны вчера и сегодня были разными. Сегодня были твёрдые, по которым можно ехать как хочешь. Один раз мы свернули не туда, проехали 100 метров и вовремя спохватились, но в ту же сторону поехали грузовик и ещё какая-то машина. Дальше мы следовали своей легенде, видели, что другие заблудились. Для категории Open сегодня сократили дистанцию, нам разрешили проехать только две трети, так как разбилось много мотоциклистов и на трассе не было достаточного количества вертолётов.



Впечатления от новой машины хорошие, нам немного подкрутили подвеску — она перестала закидывать попу и стала получше, можно теперь ехать по волнам без каких-либо проблем. Насчёт жёсткого переда сегодня я не могу ничего сказать, так как не было жёстких приземлений», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Contry Rally.

В зачёте Т3 Павел Лебедев занимает третье мето, Анвар Эргашев — шестое. Армен Пузян идёт 18-м в категории Т4.