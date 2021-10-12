Сычёва: разбилось много мотоциклистов, и на трассе не было достаточного числа вертолётов

Российская гонщица Татьяна Сычёва, выступающая в категории Open SSV, подвела итоги третьего этапа Ралли Марокко, рассказав, что из-за обилия инцидентов на трассе организаторам пришлось сократить спецучасток, так как медицинские вертолёты были заняты эвакуацией пострадавших мотогонщиков и не могли контролировать безопасность продолжающих борьбу участников. Сычёва занимает в своей категории восьмую позицию.
«Спецучасток прошёл хорошо и очень гладко, без всяких проблем, что очень удачно, так как ночь была практически бессонной, ведь накануне мы финишировали только в два часа ночи. Дюн было мало, больших дюн не было, вначале я погорячилась немного со скоростью и пробила колесо в камнях, но больше никаких проблем не было. Ездить по камням я не боюсь, и это сыграло со мной злую шутку: в результате и диск, и покрышка — всё в хлам. Колесо у нас меняет штурман, меня не подпускает, говорит, что я только мешать буду.
Трасса в Марокко мне нравится, здесь очень красиво, совершенно не похоже на те трассы, где я раньше была. Песок здесь отличается от того, что у нас в Астрахани и в Казахстане, да и дюны вчера и сегодня были разными. Сегодня были твёрдые, по которым можно ехать как хочешь. Один раз мы свернули не туда, проехали 100 метров и вовремя спохватились, но в ту же сторону поехали грузовик и ещё какая-то машина. Дальше мы следовали своей легенде, видели, что другие заблудились. Для категории Open сегодня сократили дистанцию, нам разрешили проехать только две трети, так как разбилось много мотоциклистов и на трассе не было достаточного количества вертолётов.
Впечатления от новой машины хорошие, нам немного подкрутили подвеску — она перестала закидывать попу и стала получше, можно теперь ехать по волнам без каких-либо проблем. Насчёт жёсткого переда сегодня я не могу ничего сказать, так как не было жёстких приземлений», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Contry Rally.
В зачёте Т3 Павел Лебедев занимает третье мето, Анвар Эргашев — шестое. Армен Пузян идёт 18-м в категории Т4.
- 12 октября 2021
-
12:57
-
11:58
-
11:46
-
11:02
-
10:59
-
09:44
-
00:41
- 11 октября 2021
-
23:27
-
22:22
-
21:18
-
20:52
-
20:32
-
18:28
-
17:37
-
17:22
-
16:50
-
15:41
-
15:26
-
15:22
-
15:03
-
14:13
-
12:53
-
11:52
-
10:58
-
09:12
-
00:53
-
00:28
- 10 октября 2021
-
23:49
-
23:42
-
22:55
-
22:35
-
21:57
-
20:55
-
20:25
-
19:30