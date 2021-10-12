Источник: один из руководителей «Альпин» в ближайшее время покинет команду Ф-1

Гоночный директор французской команды Формулы-1 «Альпин» Давиде Бривио в ближайшее время покинет коллектив, утверждает портал Moto.it. После ухода Бривио из «Сузуки» зимой 2021 года команда MotoGP так и не нашла ему преемника, и теперь не исключён вариант, при котором вакансию вновь займёт сам итальянец.



По неофициальным данным, Бривио не сумел полноценно интегрироваться в Формулу-1, а кроме того, ему нелегко дался переезд в Великобританию, где находится база «Альпин». Вместе с тем другие источники, близкие к Бривио, не подтверждают слухи о скором возвращении менеджера в MotoGP.



Отметим, что в «Альпин» после зимних перестановок есть сразу несколько руководителей — помимо Бривио, это исполнительный директор команды Марцин Будковски и генеральный директор бренда «Альпин» Лоран Росси.

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