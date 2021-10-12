Боттас рассказал, допускают ли его на брифинги «Мерседеса» из-за контракта с «Альфа Ромео»

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что продолжает участвовать в каждом брифинге немецкой команды, даже несмотря на то что по окончании сезона покинет её. Валттери перейдёт в «Альфа Ромео». С итальянским гоночным коллективом он подписал многолетний контракт. На место Боттаса придёт британец Джордж Расселл.



«Да, я продолжаю участвовать в каждой встрече. Всё точно так же, как и было раньше, в течение пяти лет», — приводит слова Боттаса PlanetF1.



Боттас также высказался о настрое «Мерседеса» на оставшуюся часть сезона Формулы-1.

«Ничего особенно не изменилось, всё нормально, у членов команды хороший настрой, мы действительно мотивированы на остаток сезона и как всегда продолжаем усердно работать», — сказал Валттери.