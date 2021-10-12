Боттас рассказал, допускают ли его на брифинги «Мерседеса» из-за контракта с «Альфа Ромео»
Поделиться
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что продолжает участвовать в каждом брифинге немецкой команды, даже несмотря на то что по окончании сезона покинет её. Валттери перейдёт в «Альфа Ромео». С итальянским гоночным коллективом он подписал многолетний контракт. На место Боттаса придёт британец Джордж Расселл.
«Да, я продолжаю участвовать в каждой встрече. Всё точно так же, как и было раньше, в течение пяти лет», — приводит слова Боттаса PlanetF1.
Боттас также высказался о настрое «Мерседеса» на оставшуюся часть сезона Формулы-1.
«Ничего особенно не изменилось, всё нормально, у членов команды хороший настрой, мы действительно мотивированы на остаток сезона и как всегда продолжаем усердно работать», — сказал Валттери.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
00:40
- 12 октября 2021
-
23:54
-
22:44
-
21:31
-
19:34
-
19:04
-
17:37
-
16:57
-
16:00
-
15:21
-
14:52
-
14:47
-
14:13
-
13:56
-
13:44
-
13:30
-
13:28
-
12:57
-
11:58
-
11:46
-
11:02
-
10:59
-
09:44
-
00:41
- 11 октября 2021
-
23:27
-
22:22
-
21:18
-
20:52
-
20:32
-
18:28
-
17:37
-
17:22
-
16:50
-
15:41
-
15:26
Партнерский контент