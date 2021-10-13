Петров считает, что у Боттаса ещё есть шанс побороться за чемпионство

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением о Гран-при Турции Формулы-1. После победы в гонке Валттери Боттас уступает лидеру общего зачёта Максу Ферстаппену 85 с половиной очков.



«Как только случается дождь, гонки всегда становятся непредсказуемыми. Гонка в целом мне очень понравилась! Рад за Боттаса. Посмотрите, сколько у него очков до Макса и до Льюиса, поэтому полностью скидывать его со счетов нельзя. Впереди ещё шесть гонок, всё может произойти, если Боттас будет выигрывать, а у Макса с Льюисом будут случаться какие-то проблемы с машиной. Может, Боттас также может претендовать на титул, просто имейте это в виду. Давайте следить за ним.



Наконец-то хорошо проехал эту гонку Серхио Перес, сражался, отбил у Леклера третье место. Такой финиш не может не радовать, где «Ред Булл» на втором и третьем местах. Поэтому следим не только за личным первенством, где Макс снова чуть-чуть оторвался, но и за Кубком конструкторов, где «Мерседес» немного сейчас впереди.



Не могу не отметить раскраску «Ред Булл» — мне такой вариант в белом цвете нравится даже больше, чем был до этого.



Хочу отметить Сайнса, который стартовал последним. Смог добраться до очковой зоны, провёл хорошую гонку. Но звание «пилот дня» всё же отдал бы Боттасу, так как победа есть победа, неважно, откуда ты стартовал. Боттас лидировал от старта до финиша, всё сделал без ошибок, плюс показал лучшее время на последнем круге. Поэтому не знаю, почему решили отдать звание «гонщик дня» Сайнсу. Но это мнение болельщиков. Значит, не можем не принять это.



Хочется отметить и сам старт гонки, когда произошёл контакт между Алонсо и Гасли. Здесь всё очевидно. Гасли врезался в Фернандо, за что и получил штраф в пять секунд. В дальнейшем был контакт между Алонсо и Миком Шумахером. Думаю, что здесь нужно признать вину Алонсо, так как он не мог всё-таки лезть туда вовнутрь. Таким образом, спровоцировал сам себе вот такую аварию», — приводит слова Петрова официальный сайт программы.