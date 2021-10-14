Лебедев объяснил, чем недоволен на Ралли Марокко, несмотря на победу в своём классе

Российский гонщик Павел Лебедев прокомментировал собственную победу на Ралли Марокко в категории Т3.



«Я первый раз участвовал в этой гонке. Много раз слышал, что это сложная, классная и интересная гонка. Это на 100% оправдалось. Гонка сложная с точки зрения «пилотажки», очень много больших дюн. Пять дней, для меня самым тяжёлым был первый день – меня сильно укачало в дюнах. Я еле-еле доехал, со второго дня «вкатился». Последние два дня со здоровьем никаких проблем не было.



Категория Т3 делится на две подкатегории. ОТЗ «Тойота» – быстрые пилоты, быстрые машины, но, как показала эта гонка, с надёжностью у них пока не всё хорошо. Кристина Гутьеррес лидировала всю гонку, мы с Фернандо Альваресом и Люком Писсоном менялись местами. Фактически для меня конкурентами были Альварес и Писсон. Люк, к сожалению, во вторник перевернулся и вынужден был прекратить гонку. С Писсоном боролись до самого конца, но, как понимаю, в генеральной классификации мы его обошли.



На нашей машине Maverick мы соревнуемся и с классом Т4, потому что различия в машинах минимальные. И если взять объединённый класс Т3 и Т4, состоящий из автомобилей Maverick, то там всё для нас немного грустно, потому что у нас там, наверное, восьмое или девятое место. Там едут быстрые пилоты, в том числе профессиональные – Остин Джонс, например. Я не знаю, как они с такой скоростью ездят и не «разбирают» машину. А в зачёте «бизнесменов» мы можем конкурировать.



На результат повлияли, во-первых, недостаток моего опыта и мастерства как пилота, во-вторых, мы много прокололи колёс из-за моих пилотажных ошибок, в-третьих, один раз мы сломали задний левый верхний рычаг. Мой штурман Кирилл отработал отлично, один раз только во второй день мы потеряли дорогу, у нас сломался омыватель стекла, было плохо видно, мы потеряли минут пять и пробили колесо. Вообще, первые пару дней были немного нервные, а потом привыкли», — приводит слова Лебедева телеграм-канал Cross-Country Rally.

Добавим, что Анвар Эргашев стал в зачёте Т3 шестым, Армен Пузян занял 18-е место в Т4, а Татьяна Сычева — седьмое место в классе SSV Open. При этом на финише Сычёва заявила, что намерена принять участие в ралли «Дакар-2022».