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Алонсо считает, что «Феррари» снизила ожидания после неудачных выступлений Феттеля

Алонсо считает, что «Феррари» снизила ожидания после неудачных выступлений Феттеля
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о своей бывшей команде, «Феррари».

«В мои времена и во времена Себастьяна Феттеля «Феррари» не была готова стать чемпионом мира. Мы оба пробовали выиграть титул, были близки к победе, но у нас ничего не вышло. Сейчас они изменили свой подход, их ожидания больше не так высоки. Вы можете видеть это по их подбору молодых пилотов. Сейчас они больше думают о долгосрочной перспективе и воспитании молодых пилотов, чем о краткосрочной перспективе», — приводит слова Фернандо Алонсо Grandprix.

Фернандо Алонсо выступал в составе «Феррари» с 2010 по 2014 год. В составе итальянской команды он дважды становился вице-чемпионом мира. Последний титул «Феррари» датирован 2008 годом, когда они выиграли Кубок конструкторов. Победу в личном зачёте в последний раз «Феррари» праздновала в 2007 году, когда чемпионом стал финский пилот Кими Райкконен.

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