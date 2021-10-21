Никита Мазепин намерен обсудить с Льюисом Хэмилтоном инцидент на Гран-при Турции

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин ответил на вопрос, общался ли он с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции. Напомним, Никита тогда не сразу пропустил Льюиса на круг, заблокировав пилота «Мерседеса», но столкновения удалось избежать.



«Общался ли я с Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции? На данный момент — нет. Надеюсь, сегодня пересечёмся и обязательно переговорим», — рассказал Мазепин в интервью с российскими журналистами перед Гран-при США.



Отметим, что Мазепин сразу после окончания Гран-при Турции принёс Хэмилтону извинения через прессу. Российский пилот пожаловался на плохой обзор из-за дождя, из-за чего он не увидел приближения Льюиса.