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Никита Мазепин намерен обсудить с Льюисом Хэмилтоном инцидент на Гран-при Турции

Никита Мазепин намерен обсудить с Льюисом Хэмилтоном инцидент на Гран-при Турции
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин ответил на вопрос, общался ли он с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции. Напомним, Никита тогда не сразу пропустил Льюиса на круг, заблокировав пилота «Мерседеса», но столкновения удалось избежать.

«Общался ли я с Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции? На данный момент — нет. Надеюсь, сегодня пересечёмся и обязательно переговорим», — рассказал Мазепин в интервью с российскими журналистами перед Гран-при США.

Отметим, что Мазепин сразу после окончания Гран-при Турции принёс Хэмилтону извинения через прессу. Российский пилот пожаловался на плохой обзор из-за дождя, из-за чего он не увидел приближения Льюиса.

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