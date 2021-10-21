Никита Мазепин намерен обсудить с Льюисом Хэмилтоном инцидент на Гран-при Турции
Поделиться
Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин ответил на вопрос, общался ли он с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции. Напомним, Никита тогда не сразу пропустил Льюиса на круг, заблокировав пилота «Мерседеса», но столкновения удалось избежать.
«Общался ли я с Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции? На данный момент — нет. Надеюсь, сегодня пересечёмся и обязательно переговорим», — рассказал Мазепин в интервью с российскими журналистами перед Гран-при США.
Отметим, что Мазепин сразу после окончания Гран-при Турции принёс Хэмилтону извинения через прессу. Российский пилот пожаловался на плохой обзор из-за дождя, из-за чего он не увидел приближения Льюиса.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
18:21
-
17:34
-
16:33
-
16:01
-
14:32
-
13:06
-
11:40
-
10:45
-
09:56
-
00:26
- 20 октября 2021
-
23:27
-
22:19
-
21:09
-
20:41
-
20:12
-
19:04
-
18:15
-
18:06
-
17:12
-
16:14
-
14:42
-
14:06
-
13:58
-
13:38
-
12:43
-
11:32
-
10:46
-
09:56
- 19 октября 2021
-
23:59
-
23:01
-
21:43
-
20:28
Партнерский контент