Мазепин с трудом попал на Гран-при США: пришлось делать крюк через Мексику

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин уже традиционно пообщался с российскими журналистами перед очередным Гран-при Формулы-1.

«Не уверен, что всё пройдет без проблем»

— Никита, где вы сейчас находитесь? Что было до этой пресс-конференции, что будет после?

— Всё предельно скучно. В Америке я достаточно рано просыпаюсь из-за часового пояса. Сегодня мы с моим тренером пробежались около озера рядом с гостиницей. Совсем недавно приехал на трассу, позавтракал за 10 минут. Через 5 минут после пресс-конференции у меня круг по трассе с командой, потом несколько интервью и работа с инженерами.



— Перед Гран-при США вы посетили Мексику и сходили на местный футбол. Насколько он вам понравился? И не странно ли в плане логистики ехать в Мексику сейчас, а не перед следующим Гран-при в этой стране?

— Логистически это был далеко не самый лучший вариант. Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось её добыть, стала Мексика.

Так как у меня у меня много друзей в этой стране, я получил приглашение на матч «Пумас», познакомился с командой. И даже принёс ей победу в тот день. А ещё они победили вчера, а ведь до этого, если не ошибаюсь, у них было несколько поражений!

— Остин для вас — вторая подряд новая трасса. Чувствуете ли вы разницу в темпе на знакомых и незнакомых для себя автодромах?

— Очень трудно провести параллели, ведь все трассы сильно отличаются по характеристикам. Настройки машины, подход к пилотажу, стиль каждого из пилотов — всё это имеет значение. Я затрудняюсь с точным ответом, ведь пока не знаю, подходит мне Остин или нет. Но с точки зрения подготовки незнание трассы влияет лишь на то, что в начале уик-энда настройки машины будут более консервативными: чтобы машина вела себя стабильнее и гонщик мог привыкнуть, вкатиться. Потом, в ходе трёх тренировок, настройки будут меняться в сторону более агрессивных.

— Не так давно в Остине прошла гонка MotoGP. Гонщики очень сильно жаловались на асфальт, даже угрожали бойкотом. Вы уже успели пройтись по трассе и оценить покрытие?

— Я первый раз в Америке, первый раз на этом автодроме. У нас сейчас только 10:40 утра, так что на трассе я пока не был. Конечно, я видел эти комментарии. Надеюсь, что для гонщиков Ф-1 всё сложится проще. Но не уверен, что всё пройдёт без проблем.



— Следите ли вы за другими американскими гонками – IndyCar, NASCAR? Хотели бы попробовать проехать по овалу?

— Да, с удовольствием. Хотел бы проехать на разных машинах, это помогает тренировать разные стили вождения. Но за гонками не следил, потому что часовые пояса в Америке сильно отличаются от европейских.

«Надеюсь, обязательно переговорим с Хэмилтоном»

— После Гран-при Турции Гюнтер Штайнер не очень весело оценивал итоги гонки для «Хааса». Чувствовалось, что он всерьёз разочарован. В вашей цитате тональность была другая: вы сказали, что удовлетворены и получили удовольствие от вождения. Нет ли тут противоречия?

— Надеяться на очки в гонках, где финишировали все болиды и не было ни одного сейфти-кара, в случае, когда ты с прошлого года не дорабатывал машину, наверное, слишком оптимистично. Я стараюсь жить реальностью и выполнять свою работу. Иногда она мне не даётся, я её выполняю плохо. В этих случаях я вам говорю об этом прямо. А когда я использую свой возможный потенциал, но две наши выполненные стратегии не приносят того, что мы хотели, то я говорю, что это жизнь.



— В Турции вы признались, что не смогли сильно выступить в квалификации, так как не справлялись с первым поворотом трассы. В ходе гонки удалось найти к нему правильный подход?

— На самом деле всё было предельно просто. В квалификации мы ехали на сликах, а первый поворот оставался единственным, который оставался на 70 процентов мокрым. Так как у меня было только два чистых круга, за них я не успел найти траекторию, чтобы ехать там быстро. Когда на таких мощных машинах ты хотя бы одним колесом заезжаешь на мокрую часть трассы, то с тысячей лошадиных сил тебя сразу же разворачивает. Поэтому в квалификации возникла такая проблема, я на неё посетовал.



Но в гонке всё шло предельно просто. Сначала трасса была мокрая, а потом начала подсыхать — но подсыхать одинаково с обеих сторон, так что такой проблемы в первом повороте не было.

— Какие впечатления от работы с Аяо Комацу в роли вашего гоночного инженера?

— Аяо – великолепный, опытный специалист, который успел фантастически себя зарекомендовать в работе не только со мной, но и с Виталием Петровым. Он трудился в разных командах. Молодой гонщик может только мечтать о том, чтобы работать с такими опытными специалистами. И я рад, что у меня есть такая возможность.



— Общались ли вы с Льюисом Хэмилтоном после инцидента на Гран-при Турции (Никита не сразу пропустил Льюиса на круг. – Прим. «Чемпионата»)?

— На данный момент — нет. Надеюсь, сегодня пересечёмся и обязательно переговорим.

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«Синие флаги? Я бы не стал ничего менять»

— В недавнем интервью — возможно, шуточном — вы дали прогноз, что в этом сезоне победу одержит Льюис Хэмилтон. Почему вы так ответили и можно ли сказать, что в этой дуэли с Максом вы чуть больше симпатизируете Льюису?

— Это было шуточное интервью, так что я не придавал своим ответам большого значения. Я лично уважаю всех на трассе одинаково и считаю, что победить должен сильнейший. Зачастую в гонках сильнейший — это самый опытный пилот, который знает, как выжать максимум из каждого этапа, даже если машина не самая сильная. Поэтому мне кажется, что у Льюиса есть преимущество, потому что он фантастически стабильный гонщик. Но и Макс показал себя в этом году с очень сильной стороны.



— Вы часто признаётесь, что синие флаги портят вам гонку. Какой подход лучше: европейский, где все обязаны расступаться перед лидерами, или американский, где никто не обязан пропускать тебя на круг?

— Это очень теоретический вопрос, и не думаю, что ответ на него будет играть большую роль. Как в Европе, так и в Америке есть устоявшиеся правила… Я бы не стал ничего менять.

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— На Гран-при России вы опекали мальчика с ДЦП Макара, проведя для него экскурсию по паддоку. В мире множество благотворительных проектов, и наверняка многие из них были бы не против привлечь в свои ряды пилота Формулы-1. Почему остановили свой выбор именно на этом проекте?

— Действительно, проектов очень много, и за всю жизнь просто не хватит времени и возможностей, чтобы помочь всем. Но если каждый из нас сможет помочь тому количеству людей, на которое у него есть возможность, мир точно станет лучше. Что касается выбора, то Макар написал письмо в этот благотворительный фонд с желанием посмотреть гонку Формулы-1 и вообще увидеть быстрые машины. Фонд связался с нами, и получилось такое интересное времяпрепровождение в Сочи. Мы провели вместе четверг, и я надеюсь, что ему понравится тренировка по картингу, которая состоится в ближайший месяц.



— То есть вы с ним поддерживаете связь?

— Да, мы были на связи с Макаром и его семьёй после гонки: я поинтересовался, какие у них были впечатления от гонки Ф-1. Они захотели посмотреть её не из боксов команды, а с трибун: всё-таки на трассе машины развивают намного большую скорость. Теперь планируем тренировку на одном из крытых картодромов.