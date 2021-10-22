Сидоркова — об отказе в визе США: на документы даже не взглянули, на всё ушло три минуты

Российская гонщица W Series Ирина Сидоркова рассказала, как посольство США в Омане отказало ей в выдаче американской визы. Из-за этого Сидоркова пропустит два финальных этапа женской моносерии в Остине.
«Я и мои родители занимались этим с конца июня, сразу после того, как получилось решить вопрос с шенгенской визой. Подходящие сроки нашли только посольства США в Омане и на Маврикии. По логистике и требованиям по въезду в страну в период пандемии был выбран Оман.
Для заполнения документов я пользовалась услугами специализированного агентства. У меня с собой было письмо от американских организаторов этапа в США, письмо от W Series, справки из банков, копии виз и все остальные необходимые документы, но в ходе собеседования на них даже не взглянули. Служащая сразу спросила, замужем я или нет, и сказала, что я подозрительно часто бываю в Великобритании. Я ответила, что я профессиональный спортсмен, у меня есть статус NIE, который можно проверить, в Великобритании я часто бываю, потому что там проходят соревнования и сборы W Series — организации из Великобритании, у меня есть виза и подтверждающие документы. Мне ответили, что всё это странно и в визе мне отказано. Я предложила посмотреть мои документы, но мне сказали, что решение принято. На всё ушло три минуты. Передо мной двум девушкам не из России визу одобрили.
Мне выдали бумагу, что я не предоставила достаточных подтверждений, что мой приезд в США будет временным. Хотя никто никаких подтверждений и не попросил. При этом у меня уже была виза в США в период с 2016 по 2019 год. Тогда меня приглашали на соревнования по картингу в США, и мы открыли визу. Потом что-то не срослось, и я не поехала», — приводит слова Сидорковой «Спорт-Экспресс».
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