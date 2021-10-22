Алонсо оценил перспективы пилота IndyCar Колтона Херты в Формуле-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением об американском гонщике IndyCar Колтоне Херте, а также высказался о слухе, согласно которому экс-чемпион Формулы-1 Майкл Андретти может купить команду Ф-1 «Заубер», выступающую сейчас под брендом «Альфа Ромео».



«Я думаю, что Колтон — очень хороший гонщик. Он очень талантлив и к тому же молод. Если не ошибаюсь, он самый молодой победитель гонки IndyCar. Полагаю, что с Андретти у него многое бы получилось в Формуле-1.



Конечно, у каждого свои планы, и я не знаю, что у Колтона сейчас в голове, но я уверен, что он доволен своими выступлениями в IndyCar. Так же, как Алекс Палоу, который выиграл чемпионат в этом году», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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