Боттас снова получил штраф за замену элементов силовой установки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при США, сообщает официальный сайт ФИА. Причиной этого стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания. Согласно регламенту, первая внеплановая замена элемента карается потерей десяти позиций на стартовой решётке, а последующие, при условии, что будет использован элемент той же спецификации — потерей пятью мест.



Кроме того, ФИА подтвердила, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл получили новые двигатели, с заменой всех элементов силовой установки. Согласно спортивному регламенту Формулы-1, их штраф превысит 15 позиций на стартовой решётке, что означает, что они будут отправлены в конец пелотона.



Для Валттери Боттаса этот штраф станет уже третьим за замену элементов силовой установки в нынешнем сезоне.

Гонка ГРан-при США состоится на трассе в Остине (Техас) 24 октября.