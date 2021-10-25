Видео: тройная борьба Сайнса, Норриса и Риккардо на первом круге Гран-при США
Поделиться
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью красивого эпизода на первом круге гонки Гран-при США в Остине. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо с двух сторон атаковали представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. Норрису пришлось затормозить раньше, чтобы не врезаться в ехавшую впереди «Феррари» Шарля Леклера, а Риккардо Сайнс не пропустил, так как заехал на обочину. Позднее испанец всё-таки выпустил Риккардо вперёд, так как нарушил правила.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
По итогам гонки Даниэль Риккардо занял пятое место, Карлос Сайнс финишировал седьмым, а Ландо Норрис — восьмым.
Комментарии
- 25 октября 2021
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:46
-
01:35
-
01:32
-
01:25
-
01:00
-
00:21
-
00:12
-
00:11
-
00:00
- 24 октября 2021
-
23:40
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:08
-
20:50
-
20:08
-
19:39
-
18:44
-
17:31
-
17:00
-
16:51
-
16:08
-
15:58
-
15:05
-
13:29
-
12:38
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
10:51
-
10:13
Партнерский контент