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Видео: тройная борьба Сайнса, Норриса и Риккардо на первом круге Гран-при США

Видео: тройная борьба Сайнса, Норриса и Риккардо на первом круге Гран-при США
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью красивого эпизода на первом круге гонки Гран-при США в Остине. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо с двух сторон атаковали представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. Норрису пришлось затормозить раньше, чтобы не врезаться в ехавшую впереди «Феррари» Шарля Леклера, а Риккардо Сайнс не пропустил, так как заехал на обочину. Позднее испанец всё-таки выпустил Риккардо вперёд, так как нарушил правила.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

По итогам гонки Даниэль Риккардо занял пятое место, Карлос Сайнс финишировал седьмым, а Ландо Норрис — восьмым.

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