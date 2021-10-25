В «Феррари» прокомментировали долгий пит-стоп Карлоса Сайнса на Гран-при США

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу долгого пит-стопа пилота Карлоса Сайнса на Гран-при США. Из-за слишком долгого заезда в боксы Сайнс потерял несколько строчек, в итоге завершив гонку на седьмом месте. Напомним, на Гран-при Турции Сайнс тоже испытывал проблемы с пит-стопом.



«Что-то было не так с правым задним колесом. Нам было трудно снять колесо, и мы не знаем точно, что произошло, но мы проанализируем это», — приводит слова функционера AS.



Гран-при США. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233

4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854

6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход

19. Эстебан Окон («Альпин») — сход

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.