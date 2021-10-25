Ральф Шумахер: «Мерседес» выглядел на Гран-при США бессильным

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при США.



«Мерседесу» не удлаось справиться со скоростью «Ред Булл» в начале заезда. К тому момент, как Хэмилтон набрал необходимый темп, гонка для них была уже закончена. Временами «Мерседес» казался бессильным.



«Ред Булл» же удалось сделать шаг вперёд. Теперь уже «Мерседесу» нужно догонять соперников. Но мы продолжаем наблюдать за очень интересной борьбой", — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.



Льюис Хэмилтон по итогам гонки финишировал вторым. Он стартовал со второй позиции, захватил лидерство после первого поворота, однако уже после первой волны пит-стопов команда упустила позицию из-за тактических решений. В итоге Макс Ферстаппен выиграл гонку и увеличил отрыв в личном зачёте до 12 очков.