Боттас: искренне надеюсь, что мы закончили со штрафами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил надежду, что он больше не будет получать штрафы за замену мотора в 2021 году. На Гран-при США Валттери получил уже шестой двигатель внутреннего сгорания при квоте в три ДВС на сезон.



«Я искренне надеюсь, что мы закончили со штрафами. Думаю, оба двигателя, которые сейчас есть в моём распоряжении, в порядке, мы не обнаружили проблем ни на одном из них. Я скрещу пальцы в надежде довести сезон до конца без штрафов, потому что сейчас, в этой напряжённой битве, потеря пяти мест на старте ставит под угрозу всю гонку.



Думаю, нам просто не повезло, потому что перед тем, как отправить двигатели на трассу, они должны пройти все необходимые тесты. Теоретически они должны были быть в порядке, но удача была не на моей стороне. Сейчас мы надеемся, что ситуация исправлена. Время покажет», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport Week.