Отец Айртона Сенны умер в возрасте 94 лет
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Милтон Сенна, отец легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны, скончался в возрасте 94 лет, сообщает Globo со ссылкой на инстаграм-аккаунт семьи Сенны.
Айртон Сенна — трёхкратный чемпион мира. Он выигрывал титул в 1988, 1990 и 1991 годах. На его счету 41 победа в гонках Гран-при и 80 попаданий на подиум. Сенна выступал в Формуле-1 с 1984 по 1994 годы.
Напомним, Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Ему было 34 года. За день до этого, 30 апреля 1994 года, в квалификации Гран-при Сан-Марино погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Позже в рукаве комбинезона Сенны был найден австрийский флаг: судя по всему, выступление в гонке он хотел посвятить погибшему Ратценбергеру.
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