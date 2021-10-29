Хорнер объяснил прогресс Переса в последних гонках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление мексиканского гонщика Серхио Переса в последних гонках чемпионата Формулы-1 и объяснил, что прогресс Чеко связан с тем, что команде удалось найти для него подходящие настройки болида.
«Думаю, что Перес прибавлял в последних нескольких гонках. Он был силён в Монце и Сочи. Он должен был финишировать на подиуме в этих гонках. Он очень сильно провёл этап в Турции и был на высоте в США. Нам нужно, чтобы он включился в борьбу на этом этапе, и он показывает отличные результаты. Нам удалось найти подходящие настройки для Серхио и немного оптимизировать машину в соответствии с его стилем», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
Серхио Перес занимает четвёртую позицию в личном зачёте. На двух последних Гран-при он дважды финишировал на третьей позиции.
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