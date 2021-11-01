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Нико Росберг рассказал о слабых сторонах Льюиса Хэмилтона и секрете победы над ним

Нико Росберг рассказал о слабых сторонах Льюиса Хэмилтона и секрете победы над ним
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Чемпион Формулы-1 Нико Росберг рассказал, как в 2016 году сумел обойти Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул. Также Росберг отметил, что у Льюиса тоже есть слабые стороны.

«Чтобы стать чемпионом, тебе нужно изучить основных конкурентов. В моём случае единственным реальным соперником был Льюис, доказавший, что это пилот невероятного уровня. Но, как и у любого другого человека, у него тоже есть слабые стороны, которые можно использовать.

Конечно, главное — демонстрировать 110% своих возможностей на протяжении всего сезона, в ином случае бороться с Льюисом просто невозможно. При этом необходимо выступать максимально стабильно и не допускать провалов.

Иногда у Хэмилтона возникают периоды, когда он немного теряет мотивацию, некий перепад формы. Эти моменты нужно использовать полностью, тогда Льюис дольше будет находиться в угнетённом состоянии. Если вы соберёте вместе все ингредиенты — у вас появится шанс выиграть. Как у меня в 2016 году», — цитирует Росберга PlanetF1.

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