Джеки Стюарт объяснил, почему у Хэмилтона больше шансов на титул, чем у Ферстаппена

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт поделился мнением о борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за чемпионство в нынешнем сезоне. Легендарный пилот считает, что шансы гонщиков «Ред Булл» и «Мерседеса» примерно одинаковы.



«Победителем станет тот, у кого будет меньше поломок, ведь оба сейчас выступают на невероятно уровне. Чемпионом может стать любой из них. Но я думаю, что чуть выше шансы у Хэмилтона – просто потому, что и у команды «Мерседес», и у самого Льюиса больше опыта борьбы за титулы.



При этом оба пилота в последнее время даже слишком стремятся к победе, из-за чего уже случились два серьёзных инцидента. Мне бы не хотелось, чтобы это кончилось чем-то трагическим, хотя безопасность в нынешней Формуле-1 очень высока. Вот если бы случившийся в Сильверстоуне инцидент произошёл в мое время, Ферстаппен мог погибнуть. Следует действовать осторожнее. Не стоит слишком увлекаться стремлением победить во что бы то ни стало», — цитирует Стюарта F1i.

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