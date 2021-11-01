Формула-1 сократила количество тестовых дней в 2022 году
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Команды Формулы-1 в 2022 году проедут шесть тестовых дней, сообщает RacingNews365. Первые трёхдневные тесты пройдут в Барселоне, а вторая сессия — в Бахрейне, за неделю до старта нового сезона.
Изначально команды просили о пяти тестовых днях в Барселоне, однако в итоге было решено сократить их количество до трёх.
На первую сессию тестов в Барселоне будут допущены печатные и онлайн СМИ, однако эти сеансы не будут транслироваться на телеканалах, вместо этого на сервисе F1 TV будут выходить часовые итоги дней.
Вторая неделя тестов, которая пройдёт в Бахрейне с 11 по 13 марта, будет транслироваться в прямом эфире через сервис F1 TV.
Кроме того, каждая из команд получит по два съёмочных дня на сезон.
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