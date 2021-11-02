Трасса в Хересе будет основной запасной в сезоне-2022 Формулы-1
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Вице-президент и министр туризма Андалусии Хуан Марин заявил, что автодром в Хересе будет главным запасным в сезоне-2022, если какой-то из других этапов будет отменён.
«Мы – запасная трасса номер один. Как только какую-то из гонок отменят, мы попадём в календарь. Автодром нужно немного модифицировать, но для этого у нас есть финансирование», – цитирует функционера GrandPX.
Новость уже прокомментировал испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо. Пилот отметил, что проведение двух гонок в Испании стало бы подарком для жителей страны.
«Надеюсь, мы сможем провести две гонки в Испании. Такое уже бывало, когда проходили этапы в Валенсии и Барселоне. Это стало бы настоящим подарком для нашей страны и болельщиков», – сказал Алонсо.
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