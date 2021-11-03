Вольф рассказал, что Расселл должен соблюдать границы, когда станет напарником Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказался о приходе в команду британца Джорджа Расселла в следующем сезоне. По словам Вольфа, Джорджу нужно будет соблюдать определённые границы, когда он станет напарником Льюиса Хэмилтона.



«Джордж Рассел — умный молодой парень. Он придёт к нам в команду, но это не значит, что он должен как-то сдерживаться во время пилотирования. Но внутри команды есть определённые границы, которые необходимо соблюдать, и Джордж их очень хорошо знает.



Когда загораются зеленые огни, ответственность несут только гонщики. Я не могу вмешиваться, или дистанционно управлять ими. Каждый может показывать, на что способен в гонке, но без контакта. С Нико Росбергом было не просто соперничество. Тогда было много враждебности, и этого больше не произойдёт», — приводит слова Вольфа Daily Mail.