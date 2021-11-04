Росберг признался, что думал о возможности заменить Хэмилтона на Гран-при Сахира 2020 года

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о том, задумывался ли он о возможности заменить Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира 2020 года, когда британский гонщик заразился коронавирусом и был вынужден пропустить гонку. Место Хэмилтона в кокпите «Мерседеса» в той гонке занял Джордж Расселл.



«Я бы определённо задумался над тем, чтобы ответить на звонок. Но я бы не смог выступить физически. Ни за что. На этой машине я бы не смог проехать больше двух кругов. Мои руки, пальцы — я бы не смог выдержать. Уверен, что после пары кругов я бы просто не смог держать руль. Не говоря уже о том, что при торможении моя шея оказалась бы между ног, потому что я не смог бы держать голову. Из-за перегрузок нужно заниматься конкретными мышцами, в том числе руками. Физически у меня не было шансов заменить Хэмилтона, потому что я размышлял об этом», — сказал Нико Росберг в интервью с Дженсоном Баттоном на своём YouTube-канале.