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Магнуссен рассказал, что «Уильямс» был готов убрать Расселла ради спонсоров Кевина

Магнуссен рассказал, что «Уильямс» был готов убрать Расселла ради спонсоров Кевина
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Экс-пилот Кевин Магнуссен в своей автобиографии, выходящей в печать в Дании, рассказал, что мог остаться в Формуле-1 в сезоне-2021, заменив в составе «Уильямса» Джорджа Расселла.

«У меня была возможность остаться: я контактировал с „Уильямсом“. Однако это было бы возвращение к временам в „Макларене“ и „Рено“: мне нужно было найти для „Уильямса“ много спонсоров, чтобы предложить серьёзную сумму.

»Уильямс" видел во мне возможную замену Джорджу Расселлу. Я сразу же пришёл к выводу: что это за команда передо мной? Избавляться от Расселла и сохранять Николаса Латифи было бы глупо, просто идиотизмом. Джордж — мегаталант, он выиграл в GP3 и Формуле-2 с первого же сезона, он не должен был покидать Ф-1. Если бы «Уильямс» действительно чего-то хотел, то убрал бы канадца. Тогда у них была бы пара в лице Расселла и Магнуссена — на мой взгляд, сильный дуэт", — приводит слова Магнуссена TV3 Sport.

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