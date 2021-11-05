Лоран Росси отреагировал на слух об уходе гоночного директора «Альпин»

Директор «Альпин» Лоран Росси опроверг слухи, согласно которым гоночный директор команды Давиде Бривио может вернуться в чемпионат MotoGP. Бривио присоединился к «Альпин» в этом году, а впоследствии признавался, что его адаптация в гоночном коллективе оказалась более сложной, чем он ожидал. Ранее он работал в MotoGP, являясь руководителем команды «Сузуки», с которой он стал чемпионом серии в 2020 году.



«Первое, что я замечаю, это то, что MotoGP сильно не хватает перешедшего к нам Давиде. У нас он делает очень качественную работу. Он здорово помог нам в вопросе эффективного взаимодействия с пилотами, повысил сплочённость команды. Он в полной мере оправдывает мои ожидания. Как и все менеджеры команды, он будет оцениваться по результатам этого сезона», — приводит слова Росси Auto Hebdo.

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