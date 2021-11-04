В «Альпин» недовольны тем, что команда три сезона подряд занимает пятое место

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси выразил недовольство тем, что команда не демонстрирует заметного прогресса. «Альпин» сейчас находится на пятом месте в Кубке конструкторов.
«Три года подряд занимать пятое место в Кубке конструкторов – не тот уровень, которым мы можем быть довольны. Хочу, чтобы команда боролась за подиумы и регулярно выигрывала гонки к концу действия нового регламента Формулы-1.
Да, за последние годы команда поднялась с девятого на пятое место. Это неплохой результат, но нам нужно развиваться. Чтобы выйти на новый уровень у и стать лучшей из лучших команд, а не просто лучшей из остальных, необходима ещё одна эволюция. При этом нам нужно сохранить запал, поэтому важно сохранить пятое место в нынешнем сезоне. Я не хочу, чтобы мы регрессировали», — цитирует функционера Autosport.
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