В «Альпин» недовольны тем, что команда три сезона подряд занимает пятое место

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси выразил недовольство тем, что команда не демонстрирует заметного прогресса. «Альпин» сейчас находится на пятом месте в Кубке конструкторов.



«Три года подряд занимать пятое место в Кубке конструкторов – не тот уровень, которым мы можем быть довольны. Хочу, чтобы команда боролась за подиумы и регулярно выигрывала гонки к концу действия нового регламента Формулы-1.



Да, за последние годы команда поднялась с девятого на пятое место. Это неплохой результат, но нам нужно развиваться. Чтобы выйти на новый уровень у и стать лучшей из лучших команд, а не просто лучшей из остальных, необходима ещё одна эволюция. При этом нам нужно сохранить запал, поэтому важно сохранить пятое место в нынешнем сезоне. Я не хочу, чтобы мы регрессировали», — цитирует функционера Autosport.