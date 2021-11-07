Боттас прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Мексики
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Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.
«Мои круги были потрясающими, особенно во время моей первой попытки в третьем сегменте. Я не смог проехать финальный сектор так же хорошо во второй попытке. Но если честно, то на первой попытке в Q3 я проехал один из своих лучших кругов. У меня были хорошие ощущения.
Более высокие температуры днём сыграли в нашу пользу, и мы постарались всё оптимизировать в плане температуры шин и настроек. Я получил наслаждение от пилотажа.
Стартовая прямая длинная, так что нам будет нужен хороший старт. Надеюсь, мы сможем сохранить наши позиции», — приводит слова Боттаса BBC и Sky Sports.
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