Кристиан Хорнер: мы были обцунодены

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал третий и четвёртый результаты Макса Ферстаппена и Серхио Переса в квалификации Гран-при Мексики.
«Думаю, мы были обцунодены (в оригинале — got Tsunoda'd. — Прим. „Чемпионата“). Оба пилота находились на своих последних кругах. Макс шёл с преимуществом в две с половиной десятые, а Чеко — чуть менее чем в две. Я не понимаю, почему он просто медленно ехал в той части трассы. Это разочаровывает, ведь повлияло на обоих наших гонщиков. Они были весьма раздражены, но мы все равно на втором ряду решётки и можем провести отличную гонку.
«Мерседесы» были очень быстры. Мы могли вчера видеть, что они решили свои прежние проблемы здесь с мотором. Они определённо справились с этим. Думаю, мы не показали максимума в третьем сегменте, но борьба очень плотная. Думаю, в гонке будет очень плотно. У них хорошая скорость на прямых, так что будет нелегко», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
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