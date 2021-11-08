Вольф раскритиковал действия Боттаса и Хэмилтона на старте Гран-при Мексики

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что недоволен действиями Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на старте гонки Гран-при Мексики, поскольку пилоты не заблокировали прорыв Макса Ферстаппена.
«Такое не должно происходить. Впереди были две наши машины, и было такое ощущение, словно мы открыли Максу море места, чтобы он проехал снаружи. Разворот Валттери после этого в ситуации, когда он мог быть на третьем или четвёртом месте, по меньшей мере раздражает.
В целом этот день остаётся просто забыть. Но нам нужно помнить и про позитивные моменты. Думаю, Льюис провёл блестящую гонку — с учётом техники, которая была в его распоряжении. Он сумел удержать второе место. Это лучший момент дня. Теперь же нам нужно прибавить», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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