Боттас прокомментировал провал в гонке Гран-при Мексики

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал ход гонки Гран-при Мексики Формулы-1.
«Очень-очень сложная гонка. Очевидно, что на ней сильно отразился инцидент в первом повороте, а затем я застрял позади машин, которых не мог обогнать. Было очень сложно, к тому же я был несколько ограничен из-за температур мотора и тормозов, так что не мог атаковать много кругов подряд. Мне приходилось отставать и вновь прибавлять, и я не мог найти способа добиться прогресса.
Борьба с Риккардо? Было сложно. У него такой же мотор, у них хорошая скорость на прямых. Он хорошо оборонялся.
По крайней мере, я отобрал одно очко у Ферстаппена — хоть что-то. Но, очевидно, это намного меньше, чем то, на что я сегодня нацеливался. Несчастливый для меня день», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
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