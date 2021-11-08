Джовинацци с сарказмом поблагодарил команду за неудачную стратегию на Гран-при Мексики

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался недоволен тактикой, которую предложила ему команда в гонке Гран-при Мексики. На первом отрезке гонки Джовинацци занимал седьмое место, но после раннего пит-стопа оказался позади Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса потерял много времени и в итоге финишировал 11-м.
«Эй, ребята, спасибо за отличную стратегию», — сказал Джовинацци по радио сразу после финиша.
Позднее Антонио прокомментировал ход гонки в интервью журналистам.
«Я очень расстроен, потому что сегодня у команды был хороший шанс набрать очки обеими машинами. Но они не сумели выбрать для меня хорошую стратегию, мы заехали слишком рано, и я попал в трафик, когда выехал. Эта стратегия так и не сработала», — приводит слова Джовинацци Motorsport Week.
- 8 ноября 2021
-
02:25
-
02:18
-
02:14
-
02:04
-
01:47
-
00:53
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:21
-
00:03
- 7 ноября 2021
-
23:57
-
23:44
-
22:53
-
21:20
-
20:08
-
20:07
-
19:12
-
18:08
-
17:00
-
16:57
-
16:42
-
15:39
-
14:46
-
13:46
-
13:37
-
12:35
-
12:24
-
11:39
-
10:38
-
10:32
-
10:13
-
02:42
-
02:31
-
02:23