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Джовинацци с сарказмом поблагодарил команду за неудачную стратегию на Гран-при Мексики

Джовинацци с сарказмом поблагодарил команду за неудачную стратегию на Гран-при Мексики
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Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался недоволен тактикой, которую предложила ему команда в гонке Гран-при Мексики. На первом отрезке гонки Джовинацци занимал седьмое место, но после раннего пит-стопа оказался позади Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса потерял много времени и в итоге финишировал 11-м.

«Эй, ребята, спасибо за отличную стратегию», — сказал Джовинацци по радио сразу после финиша.

Позднее Антонио прокомментировал ход гонки в интервью журналистам.

«Я очень расстроен, потому что сегодня у команды был хороший шанс набрать очки обеими машинами. Но они не сумели выбрать для меня хорошую стратегию, мы заехали слишком рано, и я попал в трафик, когда выехал. Эта стратегия так и не сработала», — приводит слова Джовинацци Motorsport Week.

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