«Он не закрыл калитку Ферстаппену». Хэмилтон удивился действиям Боттаса на старте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил удивление действиями своего напарника Валттери Боттаса на старте Гран-при Мексики. Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен начинал гонку третьим, но сумел быстро обойти Хэмилтона и Боттаса.



«Я представлял старт несколько по-другому. Если бы Боттас стартовал более удачно, я бы попробовал поймать его слип-стрим. Но в итоге мы оказались рядом, что тоже было неплохо. Я начал прикрывать свою сторону трассы, чтобы нас нельзя было обойти по внутренней траектории. Я пытался сдержать Переса, которого видел в зеркалах,

Думал, что Валттери делает то же самое, но он не закрыл калитку Ферстаппену. Макс выбрал хороший момент для торможения в первом повороте и прошёл нас. Я находился на грязной части трассы и ничего не мог с ним поделать», — цитирует Хэмилтона GPFans.