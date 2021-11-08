«Он не закрыл калитку Ферстаппену». Хэмилтон удивился действиям Боттаса на старте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил удивление действиями своего напарника Валттери Боттаса на старте Гран-при Мексики. Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен начинал гонку третьим, но сумел быстро обойти Хэмилтона и Боттаса.
«Я представлял старт несколько по-другому. Если бы Боттас стартовал более удачно, я бы попробовал поймать его слип-стрим. Но в итоге мы оказались рядом, что тоже было неплохо. Я начал прикрывать свою сторону трассы, чтобы нас нельзя было обойти по внутренней траектории. Я пытался сдержать Переса, которого видел в зеркалах,
Думал, что Валттери делает то же самое, но он не закрыл калитку Ферстаппену. Макс выбрал хороший момент для торможения в первом повороте и прошёл нас. Я находился на грязной части трассы и ничего не мог с ним поделать», — цитирует Хэмилтона GPFans.
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