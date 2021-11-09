Мазепин рассказал, почему ему будет сложнее на Гран-при Бразилии из-за спринта

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Мне нравятся этапы со спринтами. Проблема в том, что на них у тебя очень мало времени для адаптации к трассе, а так как я никогда не был в Бразилии, то это станет для меня серьёзным испытанием. Однако тут ничего не изменить, ситуация одинакова для всех, и я намерен выложиться по максимуму.
Я лучше опишу трассу, когда проедусь по ней! Пока я только видел гонки и записи с бортовых камер, так что будет здорово выехать самому. Похоже, это очень быстрая трасса с очень медленными поворотами, так что будет интересный вызов. Хорошо иметь возможность узнать все трассы мира. В Мексике и Бразилии трассы с настоящим характером, так что здорово иметь возможность выступать здесь в рамках моей работы», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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