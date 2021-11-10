Формула-1 показала обновлённый логотип

Пресс-служба Формулы-1 представила обновлённый логотип, который будет использоваться чемпионатом мира, начиная с Гран-при Бразилии 2021 года. Новый логотип выполнен в зелёных и голубых оттенках, а рядом с эмблемой Формулы-1 появилась надпись о гибридных технологиях, используемых в двигателях ФОрмулы-1 с 2014 года.
«У нас самый эффективный двигатель в мире, и это гибрид! Чтобы повысить осведомлённость об этой невероятной технологии, вы увидите наш обновлённый логотип на трассах, начиная с Гран-при Бразилии. Следующий шаг — на сто процентов экологически чистый гибрид, который изменит правила игры в вопросе выбросов углерода в автомобильной промышленности», — гласит заявление пресс-службы Формулы-1.
Нынешний логотип Формулы-1 появился в 2018 году. Гран-при Бразилии пройдёт с 12 по 14 ноября 2021 года.
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