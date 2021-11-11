Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о главном отличии между ним и Льюисом Хэмилтоном, из-за которого он стал вторым пилотом в немецкой команде.
«Случались сезоны, в которых я начинал хорошо, но затем были неудачные моменты или несколько плохих гонок. Льюис же всегда выступал стабильно. Потом, когда возникал небольшой разрыв в очках, фокус начинал смещаться на машину, которая, скорее всего, выиграет титул.
Самая большая разница между мной и Льюисом в том, что он всегда выступал на высоком уровне, у него редко были плохие уик-энда. Их точно было намного меньше, чем у меня. Удивительно, как он всегда может оставаться в лучшей форме, независимо от трассы, условий, ситуации в жизни. Когда он садится в кокпит, он всегда выкладывается на сто процентов», — сказал Валттери Боттас в подкасте Beyond the Grid.
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