Глава «Астон Мартин» сделал заявление по случаю появившихся слухов о его уходе в «Альпин»

Глава «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр опроверг появившуюся в СМИ публикацию, согласно которой он может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 «Альпин».
«Пресс-служба «Астон Мартин», комментируя слухи, связывающие меня с «Альпин», верно отметила, что они являются всего лишь спекуляцией, не нуждающейся в дальнейших комментариях.
Однако, поскольку эти слухи стали предметом пристального внимания некоторых веб-сайтов, вводя людей в заблуждение, я принял решение прояснить этот момент, чтобы подчеркнуть, что всё это чистые домыслы СМИ, никак не подтверждённые фактами», — написал Зафнауэр на своей странице в «Инстаграме».
По данным французских журналистов, Зафнауэр в настоящее время испытывает давление в «Астон Мартин», где также продолжается реструктуризация.
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