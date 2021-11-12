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Глава «Астон Мартин» сделал заявление по случаю появившихся слухов о его уходе в «Альпин»

Глава «Астон Мартин» сделал заявление по случаю появившихся слухов о его уходе в «Альпин»
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Глава «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр опроверг появившуюся в СМИ публикацию, согласно которой он может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 «Альпин».

«Пресс-служба «Астон Мартин», комментируя слухи, связывающие меня с «Альпин», верно отметила, что они являются всего лишь спекуляцией, не нуждающейся в дальнейших комментариях.

Однако, поскольку эти слухи стали предметом пристального внимания некоторых веб-сайтов, вводя людей в заблуждение, я принял решение прояснить этот момент, чтобы подчеркнуть, что всё это чистые домыслы СМИ, никак не подтверждённые фактами», — написал Зафнауэр на своей странице в «Инстаграме».

По данным французских журналистов, Зафнауэр в настоящее время испытывает давление в «Астон Мартин», где также продолжается реструктуризация.

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