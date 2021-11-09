Глава «Астон Мартин» может перейти в «Альпин»
Поделиться
Глава команды Формулы-1 «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 «Альпин», утверждает AutoHebdo.
В дни Гран-при Мексики руководитель «Альпин» Лоран Росси объявил, что планирует реструктуризацию менеджмента своей команды Ф-1, в ранее в СМИ появлялись слухи об уходе из «Альпин» гоночного директора Давиде Бривио, хотя сам Росси их опроверг.
По данным французских журналистов, Зафнауэр сейчас испытывает давление в «Астон Мартин», где также продолжается реструктуризация — недавно новым начальником Зафнауэра стал Мартин Уитмарш, занявший должность исполнительного директора Aston Martin Performance Technologies — подразделения, в том числе отвечающего за команду Формулы-1.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
18:14
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:26
-
17:18
-
16:07
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:00
-
11:40
-
10:30
-
09:25
-
00:41
- 8 ноября 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:45
-
21:41
-
20:47
-
20:16
-
19:47
-
18:56
-
17:46
-
16:44
-
15:49
-
15:44
-
15:28
-
14:43
-
13:46
-
12:55
-
12:15
-
11:07
-
11:04
-
11:00
Партнерский контент