Глава «Астон Мартин» может перейти в «Альпин»

Глава команды Формулы-1 «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр может покинуть британский гоночный коллектив и войти в число руководителей конюшни Ф-1 «Альпин», утверждает AutoHebdo.



В дни Гран-при Мексики руководитель «Альпин» Лоран Росси объявил, что планирует реструктуризацию менеджмента своей команды Ф-1, в ранее в СМИ появлялись слухи об уходе из «Альпин» гоночного директора Давиде Бривио, хотя сам Росси их опроверг.



По данным французских журналистов, Зафнауэр сейчас испытывает давление в «Астон Мартин», где также продолжается реструктуризация — недавно новым начальником Зафнауэра стал Мартин Уитмарш, занявший должность исполнительного директора Aston Martin Performance Technologies — подразделения, в том числе отвечающего за команду Формулы-1.

Новость по теме В «Альпин» недовольны тем, что команда три сезона подряд занимает пятое место