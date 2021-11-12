На Гран-при Бразилии Хэмилтон выступит в особом шлеме в честь Айртона Сенны

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседеса» показала шлем, в котором британец Льюис Хэмилтон выступит на Гран-при Бразилии. Соответствующий пост был размещён в «инстаграме» команды.

Фото можно посмотреть на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

В Сан-Паулу Хэмилтон будет выступать в шлеме, дизайн которого выполнен в честь легендарного пилота «Королевских гонок», трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны. Ранее Льюис не раз подчёркивал, что Сенна был его большим кумиром.

Гран-при Бразилии пройдёт с 12 по 14 ноября.

Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Ему было 34 года. За день до этого, 30 апреля 1994 года, в квалификации Гран-при Сан-Марино погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Позже в рукаве комбинезона Сенны был найден австрийский флаг: судя по всему, выступление в гонке он хотел посвятить погибшему Ратценбергеру.