Легендарная погоня Шумахера и ещё 6 ярких выступлений гонщиков Ф-1 на домашних трассах

Одним из самых запоминающихся моментов минувшей гонки в Мексике стали бурные празднования Серхио Переса в честь своего очередного финиша в топ-3. Трибуны шумели настолько громко, что могло показаться, как будто бы победителем гонки стал не Макс Ферстаппен, а мексиканский пилот. В честь недавнего перформанса Переса представляем вашему вниманию семёрку героев, которым удалось блеснуть перед родными трибунами.

Михаэль Шумахер. Гран-при Европы — 1995

Воскресным утром в горах Айфель зарядил сильный дождь, поэтому начинать гонку пилотам предстояло на достаточно влажной трассе. Стартовав с 3-й позиции, ещё до первого поворота Шумахер разобрался с Деймоном Хиллом и вышел на вторую строчку. На исходе 10 кругов асфальт начал постепенно подсыхать, что спровоцировало первую волну пит-стопов: один за другим пилоты направлялись в боксы, чтобы обуть резину по погоде. Так пелотон возглавил Жан Алези – один из четырёх пилотов, кто отважился стартовать на сликах.



После смены резины Михаэль достаточно уверенно расправился с Култхардом и вышел на второе место – впереди, хоть и очень далеко, оставался только Алези. На 34-м круге вместе с лидером гонки Шумахер совершил запланированный пит-стоп, после которого «Бенеттон» немца просто полетел. С каждым новым кругом Шумахер съедал секунды отставания от Алези и вплотную подобрался к «Феррари» француза. Но за 15 кругов до финиша Михаэлю предстояло провести ещё одну остановку в боксах.



После третьего пит-стопа отрыв Алези от Михаэля составлял целых 25 секунд. Казалось бы, победе «Феррари» ничего не угрожает, однако у Шумахера на этот счёт было другое мнение.

В течение последующих нескольких минут немецкий пилот ликвидировал отставание от лидера. А за три круга до финиша под радостные крики местной публики опередил Алези по внешней траектории. Так Шумахеру посчастливилось одержать одну из самых красивых побед в своей карьере на родной земле.

Фернандо Алонсо. Гран-при Европы — 2012

Поначалу домашний Гран-при не предвещал Алонсо ничего позитивного: квалификацию он закончил только на 11-м месте. Совместив стартовую позицию с характером городской трассы, Фернандо сразу же можно было исключить из претендентов на победу. Но именно в день гонки фортуна наконец-таки встала на сторону испанца.



Уже на первом круге, опередив трёх соперников, Фернандо переместился на восьмое место. Это было только начало эффектного прорыва испанца. На 13-м круге он разобрался с Хюлькенбергом, а ещё чуть позже благодаря оверкату прошёл Кобаяси с Райкконеном. После первой волны пит-стопов Алонсо располагался уже на 4-й позиции.



Ближе к экватору гонки на трассе появился сейфти-кар, сыгравший на руку Фернандо. На рестарте испанец отыграл ещё одну позицию: очередной жертвой Алонсо стал Ромен Грожан. А ещё чуть позже произошло ключевое событие всего Гран-при: из-за вышедшего из строя генератора сошёл с дистанции возглавлявший пелотон Себастьян Феттель. Так Алонсо захватил лидерство в гонке и уже никому его не отдал.

Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании — 2008

Осадки, выпавшие над Сильверстоуном, обеспечили фанатам одну из самых зрелищных гонок сезона. С первой позиции стартовал завоевавший дебютный поул в карьере Хейкки Ковалайнен, в то время как лидер «Макларена» Хэмилтон квалифицировался только четвёртым. Однако уже к первому повороту Льюис нивелировал субботние неудачи, опередив Райкконена и Уэббера. Хэмилтон даже было поравнялся с напарником, но Хейкки удалось удержаться на внешней траектории и отбиться от атак британца.



Лидировать финскому пилоту посчастливилось не очень долго: спустя четыре круга Льюис всё же дожал напарника. Далее Хэмилтон попросту начал уезжать от остального пелотона. В то время как его соперники один за другим крутили пончики на мокрой трассе (в том числе Ковалайнен и Масса), британец только наращивал своё преимущество.



Проведя идеальную гонку в непростых условиях, Льюис впервые отпраздновал триумф на домашней трассе. Зафиксированный на финише отрыв Хэмилтона от пришедшего вторым Хайдфельда составлял более минуты! Впервые с Гран-при Австралии 1995 года пилот выиграл гонку с таким гигантским преимуществом. Пожалуй, ни в одном другом Гран-при до перехода в «Мерседес» Льюис так не доминировал.

Айртон Сенна. Гран-при Бразилии — 1991

Так получилось, что первая победа, одержанная на домашней земле, стала для Сенны одной из самых тяжёлых и эмоциональных в карьере. Поначалу уик-энд на «Интерлагосе» складывался для бразильца как нельзя лучше: в квалификации он оказался быстрее всех и уверено показал первое время. В самой гонке Сенна достаточно спокойно лидировал первую половину дистанции, а затем на плечи бразильца свалилось очень и очень непростое испытание.



Механическая коробка передач на «Макларене» Айртона отказалась работать в штатном режиме: передачи начали вылетать одна за другой. В какой-то момент в распоряжении Сенны осталась только шестая передача, на которой ему и пришлось пилотировать оставшуюся часть гонки. Особенно тяжело Айртону приходилось в медленных поворотах, в которых был высок риск заглохнуть.



От пилотажа в таких тяжёлых условиях у бразильца даже свело плечо и шею. Казалось бы, удача окончательно отвернулась от Сенны, но ближе к концу гонки с механическими проблемами столкнутся главные преследователи бразильца – Мэнселл и Патрезе. Так благодаря невероятной силе воли и чуточке везения Сенне удалось одержать самую трудную победу в своей жизни.

Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании — 1987

В 1987-м Найджел Мэнселл второй год подряд вёл борьбу за титул со своим напарником Нельсоном Пике. В том сезоне у «Уильямса» практически не было соперников, поэтому на «Сильверстоуне» уже вполне привычно первый ряд стартового поля заняли Пике и Мэнселл.

Старт пилоты «Уильямса» провели не лучшим образом, позволив выйти в лидеры Алену Просту. Однако разница в скорости дала о себе знать, и уже по ходу первого круга Пике и Мэнселл вернули утраченные позиции. В той гонке никто не смог составить оппозицию команде сэра Фрэнка, поэтому борьба за победу развернулась между Нельсоном и Найджелом.



Ближе к середине гонки у Мэнселла ушла резина, в результате чего он начал отставать от лидирующего напарника. Оставаться на трассе смысла было немного, и Найджел направился в боксы за свежим комплектом. После совершённого пит-стопа британец отставал от Пике на 30 секунд, а до финиша оставалось ещё 29 кругов.



Обладая огромным преимуществом над напарником, бразилец решил отказаться от пит-стопа, оставшись на трассе до конца гонки. Как оказалось позже, данная тактика была ошибочной: британец без проблем ликвидировал отрыв и за четыре круга до финиша красивым манёвром опередил Пике, резко сменив траекторию перед входом в поворот.



После победы своего кумира местные болельщики словно рой пчёл высыпали на трассу и буквально облепили машину Мэнселла — домашний триумф должен выглядеть именно так!

Камуи Кобаяси. Гран-при Японии — 2012

Как показывает пример Камуи Кобаяси, для того чтобы привести местных фанатов в восторг, вовсе не обязательно выигрывать гонку. Отличным подспорьем для успешного результата в воскресенье для японского гонщика стало третье место на стартовой решётке. На первых кругах гонки главная задача Кобаяси заключалась в том, чтобы не отдать слишком много позиций обладающим более способной техникой пилотам. Однако Камуи на старте не просто не проиграл ни одной позиции, но ещё и смог опередить Марка Уэббера, тем самым переместившись на вторую строчку.



Далее Кобаяси предстояло отбиваться от атак Баттона, с чем он успешно справлялся до первой волны пит-стопов. После планового визита в боксы японцу удалось остаться впереди Дженсона. Однако одну позицию Камуи всё же потерял: между пилотом «Заубера» и Феттелем вклинился Фелипе Масса.



Оставшуюся часть дистанции Кобаяси защищал свою третью позицию от Баттона, которого он опередил на финише всего лишь на полсекунды. Для Камуи этот подиум стал первым в карьере, а для японских пилотов — третьим в истории. Под овации соотечественников Кобаяси поднялся на пьедестал почёта, а в конце церемонии награждения обратился к своим фанатам на японском языке. Возможно, японцы обрадовались подиуму Кобаяси куда сильнее, чем британцы — десятку побед Хэмилтона.

Маркус Винкельхок. Гран-при Европы — 2007

Случай Винкельхока уникален, ведь для того, чтобы стать героем немецких трибун, ему потребовалось проехать всего лишь пару кругов. Вообще формульный дебют Маркуса на «Нюрбургринге» состоялся отчасти случайно. Кристиан Альберс посреди сезона остался без спонсорской поддержки, и руководство «Спайкера» впопыхах нашло ему замену в лице тест-пилота команды Винкельхока.



По понятным причинам от немецкого гонщика никто не ждал каких-либо результатов. Всё-таки в его распоряжении была слабейшая машина пелотона, а сам Винкельхок проводил свой первый этап в Формуле-1. В квалификации Маркус вполне ожидаемо показал последнее время сессии, проиграв напарнику полторы секунды.



На первом круге гонки над «Нюрбугрингом» зарядил неслабый дождь, который стал лучшим из возможных сюжетных поворотов. Трасса моментально стала влажной, и пилотам пришлось плестись в боксы за дождевым комплектом шин. Единственным гонщиком, кто комфортно чувствовал себя в непростых погодных условиях, был Винкельхок. А всё благодаря тому, что Маркус изначально стартовал на дождевой резине – единственный из всего пелотона. Массовый заезд в боксы позволил Винкельхоку выйти в лидеры. Уже на втором круге своего первого Гран-при Маркус возглавлял пелотон – невероятно эффектный дебют в Ф-1.

На третьем круге в первом повороте вылетели сразу шесть пилотов (один лишь Хэмилтон смог выбраться из гравийной ловушки), и после этого дирекция гонки приняла решение вывесить красный флаг. Спустя полчаса был дан рестарт под машиной безопасности, поэтому Винкельхок пролидировал ещё два круга. После того как сейфти-кар ушёл с трассы, немецкий пилот начал терять одну позицию за другой, а на 13-м круге и вовсе закончил гонку из-за проблем с гидравликой.



Несмотря на то что Маркус сошёл с дистанции, ему всё равно удалось стать одним из главных героев этапа на «Нюрбургринге»: всё-таки не каждый день дебютант на слабейшей машине возглавляет пелотон на протяжении шести кругов. Эта гонка так и осталась единственной в карьере Винкельхока. Зато ему принадлежит уникальное достижение, которое никто не сможет превзойти. На сегодняшний день Маркус является единственным пилотом в истории Ф-1, кто лидировал хотя бы один круг в каждой гонке, в которой он принимал участие.

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Разумеется, в эту статью попали не все примеры ярких выступлений пилотов на домашних трассах. Так, например, в финальную подборку не вошла героическая победа Джима Кларка, одержанная в 1965-м, или же невероятно драматичная виктория Фелипе Массы 2008 года. А ведь ещё в родных стенах побеждали Ален Прост, Ники Лауда, Карлос Пасе, Себастьян Феттель и многие другие. А какой домашний перформанс запомнился больше всего вам?