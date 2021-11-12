Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Второе место по итогам заезда занял лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив чуть более двух десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.07,934
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,438
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,535
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,549
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,843
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,892
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,026
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,046
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,105
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,179.
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.09,189
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.09,399
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.09,483
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.09,503
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.10,227.
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.09,663
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.09,897
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.09,953
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.10,329
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.10,589.
- 12 ноября 2021
-
23:45
-
23:06
-
22:40
-
21:39
-
20:59
-
20:00
-
19:33
-
18:41
-
18:31
-
17:56
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
-
13:56
-
12:36
-
11:48
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
00:40
- 11 ноября 2021
-
23:28
-
22:10
-
20:48
-
19:03
-
18:44
-
17:58
-
17:55
-
16:34
-
15:48
-
14:54
-
13:53
-
12:57
-
11:57