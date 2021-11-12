Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Второе место по итогам заезда занял лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив чуть более двух десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.07,934

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,438

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,535

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,549

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,843

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,892

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,026

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,046

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,105

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,179.



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.09,189

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.09,399

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.09,483

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.09,503

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.10,227.



Не прошли во второй сегмент:



16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.09,663

17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.09,897

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.09,953

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.10,329

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.10,589.