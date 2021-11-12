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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Второе место по итогам заезда занял лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив чуть более двух десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.07,934
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,438
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,535
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,549
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,843
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,892
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,026
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,046
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,105
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,179.

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.09,189
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.09,399
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.09,483
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.09,503
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.10,227.

Не прошли во второй сегмент:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.09,663
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.09,897
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.09,953
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.10,329
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.10,589.

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